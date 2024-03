Nickelodeon se refiere al caso de Drake Bell: “No podemos corroborar o negar las acusaciones”

A días de que se transmita el documental ‘Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV’ de la cadena Discovery, en donde ya se han adelantado fragmentos de una entrevista al actor Drake Bell (Drake & Josh) quien acusó a un ex trabajador del canal Nickelodeon Brian Peck, de abusar sexualmente de él, cuando este tenía 15 años, la cadena infantil emitió un comunicado de prensa sobre su postura en los alegatos del intérprete.

El acusado, que se desempeñaba como entrenador de actores adolescentes, fue detenido en el año 2003, tras ser acusado de manera anónima por otro “niño actor”, y en 2004, fue declarado culpable de abusos contra menores, la justicia de Estados Unidos determinó que debía cumplir cárcel por 18 meses y ser registrado como un ofensor sexual.

Nickelodeon, tras ver los adelantos de las declaraciones de Bell al documental, lanzó un comunicado de prensa, el cual fue difundido por el medio “Variety”, con el fin de entregar más detalles y dejar en claro, cual es su postura en todo este asunto.

La cadena de televisión, reveló que fue, efectivamente, Bell el “niño actor anónimo” quién acusó a Peck, en su momento. "Ahora que Drake Bell ha revelado su identidad como demandante en el caso de 2004, nos consterna y entristece conocer el trauma que ha sufrido. Elogiamos y apoyamos la fortaleza necesaria para dar la cara", explicaron.

"Aunque no podemos corroborar o negar las acusaciones de comportamientos de producciones de hace décadas, Nickelodeon, como cuestión de política, investiga todas las quejas formales como parte de nuestro compromiso de fomentar un entorno de trabajo seguro y profesional libre de acoso u otros tipos de conducta inapropiada", agregan.

"Nuestras mayores prioridades son el bienestar y los mejores intereses no sólo de nuestros empleados, elencos y equipo, sino de todos los niños. Hemos adoptado numerosas salvaguardias a lo largo de los años para ayudar a garantizar que estamos a la altura de nuestros propios altos estándares y las expectativas de nuestra audiencia", terminaron.



PURANOTICIA