Niall Horan y muerte de Liam Payne: "No sabía que cuando me despedí y lo abracé esa tarde, iba a ser un adiós para siempre"

A través de sus redes sociales, Niall Horan, ex integrante de One Direction, recordó a Liam Payne, ex compañero de grupo que falleció en un hotel en Argentina.

"Estoy absolutamente destrozado por el fallecimiento de mi increíble amigo, Liam. Simplemente no parece real", redactó Horan.

De igual forma, el cantante y compositor irlandés indicó que "Liam tenía una energía para la vida y una pasión por el trabajo que era contagiosa".

"Era el más brillante en cada habitación y siempre hacía que todos se sintieran felices y seguros", añadió el ex integrante de la 'boy band' británica.

"Todas las risas que tuvimos a lo largo de los años, a veces sobre las cosas más simples, siguen viniendo a mi mente a través de la tristeza", dijo.

Horas también comentó en redes sociales que "pudimos vivir nuestros sueños más locos juntos y apreciaré cada momento que tuvimos para siempre".

"Por tristeza, no sabía que cuando me despedí y lo abracé esa tarde iba a ser un adiós para siempre", sentenció el ex integrante de One Direction.

PURANOTICIA