Madonna denuncia robo de piezas históricas tras su paso por Coachella

Ni la mismísima “Reina del Pop” logró esquivar la mala fama que persigue a los grandes eventos. Tras su bullada aparición en Coachella junto a Sabrina Carpenter, Madonna terminó denunciando que alguien metió mano —y no precisamente para aplaudir— en pleno festival.

A través de sus stories, la reconocida cantante dejó la escoba al revelar que "descubrí que algunas piezas vintage que usé desaparecieron, mi traje fue sacado de mis archivos personales, incluyendo una chaqueta, un corset, un vestido y otros elementos".

Pero el golpe no fue solo material. La propia artista dejó claro que esto le pegó más profundo de lo que muchos creen: "No es solo ropa, es parte de mi historia". Y por si quedaban dudas de la magnitud del robo, remató diciendo que "otros artículos de esa era también desaparecieron".

¿De qué estamos hablando exactamente? Nada menos que de prendas icónicas de la era Confessions on a Dance Floor, las mismas que Madonna desempolvó recientemente para su aparición en el festival californiano, en un guiño directo a uno de sus discos más celebrados.

Y todo esto ocurre justo cuando la cantante ya había encendido las expectativas anunciando que su próximo álbum llevará por nombre Confessions On a Dance Floor. Part II, una continuación directa de ese recordado trabajo.

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