“Ni de mujeres, ni de infidelidades”: Fernando Solabarrieta desmiente rumores de infidelidad por separación con Ivette Vergara

Días atrás, el periodista Sergio Rojas reveló que la pareja compuesta por Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara se encontrarían atravesado por un complejo momento personal, el que incluso los tendría viviendo separados.

“Esto es distinto a las peleas que siempre han tenido, que se enojan, que me voy y no se van, como pasa en todas las parejas, acá Fernando tomó sus cosas por una pelea puntual, me dicen sus cercanos que no quisieron contar en detalle porque son cosas íntimas y muy de familia, pero fue una pelea puntual”, reveló el ese momento el periodista en su programa en redes sociales “Que te lo Digo”.

“Fernando habría tomado las maletas y se habría ido a la casa de sus padres, no se hablaban en un principio, pero ahora hay un trato cordial el último mes, todos los días hablan”, añadió.

Luego, fue la panelista de “Zona de Estrellas” Adriana Barrientos, quien entregó nuevos antecedentes sobre el quiebre de los comentaristas deportivos, asegurando que el conflicto entre ambos se debería a la misma mujer con la que protagonizó una polémica en septiembre de 2022, cuando el esposo de ella intentó golpear a Solabarrieta al interior de un gimnasio.

“Fernando Solabarrieta seguiría viéndose con ella, con la niña del problema”, expuso la panelista del programa de espectáculos de Zona Latina, añadiendo que “ahora sí me cuadra, que haya llegado de México, arrendara un departamento, y la vieran visitándolo”.

“Ella tiene personas en común conmigo, y me comentaron que se había estado viendo con Fernando”, reveló Barrientos, quien aseguró que ambos se habrían conocido en un local nocturno.

Posteriormente, fue el panelista del espacio Manu González quien desmintió a Adriana, asegurando que fue el propio Solabarrieta quien se habría puesto en contacto con él para asegurarle que “yo no he vuelto a ver a esa mujer nunca más en mi vida”.

“Te puedo asegurar que yo no me distancié de mi esposa por temas ni de mujeres, ni de infidelidades”, continuó exponiendo González óbrelos dichos del comentarista de Chilevisión, quien añadió para concluir que “¿Y sabes que es lo peor de todo esto? Que ahora mismo estamos arreglados con Ivette y la cosa va mucho mejor”.

