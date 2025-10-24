NFL mantiene show de Bad Bunny en el Super Bowl pese a críticas de Trump: "Será un momento emocionante y de unidad"

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, despejó este miércoles las dudas sobre la participación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl, asegurando que no existen planes para cancelar su presentación.

La decisión del artista puertorriqueño para encabezar uno de los momentos más vistos del deporte estadounidense ha generado controversia, especialmente entre el expresidente Donald Trump y sus seguidores. Sobre esto, Goodell comentó durante la reunión de propietarios de otoño que "fue cuidadosamente meditada. Creo que será un momento emocionante y de unidad; eso es lo que intentamos lograr".

Bad Bunny, conocido por canciones como Lo Que Le Pasó a Hawaii —que aborda la gentrificación y el desplazamiento cultural— y Una Velita, un himno de esperanza tras los desastres naturales en Puerto Rico en 2017, también ha sido analizado por su influencia en la comunidad latina. Ante esto, Kristi Noem, directora de Seguridad Nacional, indicó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas tendrá presencia durante el evento.

Un portavoz de la NFL afirmó que confían en el éxito del espectáculo: "Estamos seguros de que será un gran espectáculo porque que él entiende la plataforma en la que se encuentra. Es un proceso muy bien pensado. No creo que alguna vez hayamos seleccionado a un artista sin recibir críticas", dijo.

La esperada actuación se realizará el 8 de febrero de 2026 en el Levi's Stadium, casa de los San Francisco 49ers, en Santa Clara, California.

Como consecuencia de este compromiso, Bad Bunny decidió adelantar sus conciertos en Chile, que originalmente estaban fijados para los días 5, 6 y 7 de febrero en el Estadio Nacional; los nuevos días serán 9, 10 y 11 de enero.

PURANOTICIA