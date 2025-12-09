New York Times elige los 17 mejores discos del año y destaca presencia latina

El New York Times dio a conocer su selección de los mejores álbumes publicados durante 2025, una lista que reúne estilos diversos y nombres que marcaron la escena musical del año. El reconocido medio destacó 17 producciones que, según su criterio, representan la evolución del panorama global y la capacidad del pop, el urbano, el indie y otros géneros para dialogar con sus audiencias.

En el ámbito hispanohablante, el diario incluyó Debí tirar más fotos, de Bad Bunny, una producción que consolidó al puertorriqueño como una de las voces más influyentes del continente. También figura Lux, de Rosalía, un disco multilingüe y experimental que volvió a posicionar a la española entre los proyectos más comentados del año.

En el pop mainstream, el Times destacó el nuevo trabajo de Taylor Swift, The Life of a Showgirl, calificándolo como uno de los álbumes más “efímeros” de su carrera. La publicación también elogió a Justin Bieber por Swag, un proyecto que —según describieron— “suena como un sueño recordado a medias y, a ratos, medio cantado”, marcando su retorno a una estética más atmosférica.

El medio explicó que su listado de este año está compuesto por “álbumes que funcionan como diálogos”, en los que los artistas se comunican con sus seguidores y, si se escucha con atención, estos pueden “escucharse a sí mismos” en sus historias, emociones y búsquedas.

Los 17 mejores álbumes de 2025 según el New York Times:

Effie – Pullup to Busan 4 More Hyper Summer It’s Gonna Be a Fuckin Movie

Jim Legxacy – Black British Music (2025)

Justin Bieber – Swag

Rosalía – Lux

They Are Gutting a Body of Water – Lotto

Bon Iver – Sable, Fable

Addison Rae – Addison

Water From Your Eyes – It’s a Beautiful Place

Bad Bunny – Debí tirar más fotos

YHWH Nailgun – 45 Pounds

Taylor Swift – The Life of a Showgirl

Sailorr – From Florida’s Finest

Morgan Wallen – I’m the Problem

Oklou – Choke Enough

Clipse – Let God Sort Em Out

YFN Lucci – Already Legend

Playboi Carti – Music

PURANOTICIA