New York Times elige los 17 mejores discos del año y destaca presencia latina

El prestigioso medio estadounidense seleccionó 17 producciones que marcaron el año y resaltó trabajos de Bad Bunny, Rosalía, Taylor Swift y Justin Bieber.
El New York Times dio a conocer su selección de los mejores álbumes publicados durante 2025, una lista que reúne estilos diversos y nombres que marcaron la escena musical del año. El reconocido medio destacó 17 producciones que, según su criterio, representan la evolución del panorama global y la capacidad del pop, el urbano, el indie y otros géneros para dialogar con sus audiencias.
En el ámbito hispanohablante, el diario incluyó Debí tirar más fotos, de Bad Bunny, una producción que consolidó al puertorriqueño como una de las voces más influyentes del continente. También figura Lux, de Rosalía, un disco multilingüe y experimental que volvió a posicionar a la española entre los proyectos más comentados del año.
En el pop mainstream, el Times destacó el nuevo trabajo de Taylor Swift, The Life of a Showgirl, calificándolo como uno de los álbumes más “efímeros” de su carrera. La publicación también elogió a Justin Bieber por Swag, un proyecto que —según describieron— “suena como un sueño recordado a medias y, a ratos, medio cantado”, marcando su retorno a una estética más atmosférica.
El medio explicó que su listado de este año está compuesto por “álbumes que funcionan como diálogos”, en los que los artistas se comunican con sus seguidores y, si se escucha con atención, estos pueden “escucharse a sí mismos” en sus historias, emociones y búsquedas.
Los 17 mejores álbumes de 2025 según el New York Times:
Effie – Pullup to Busan 4 More Hyper Summer It’s Gonna Be a Fuckin Movie
Jim Legxacy – Black British Music (2025)
Justin Bieber – Swag
Rosalía – Lux
They Are Gutting a Body of Water – Lotto
Bon Iver – Sable, Fable
Addison Rae – Addison
Water From Your Eyes – It’s a Beautiful Place
Bad Bunny – Debí tirar más fotos
YHWH Nailgun – 45 Pounds
Taylor Swift – The Life of a Showgirl
Sailorr – From Florida’s Finest
Morgan Wallen – I’m the Problem
Oklou – Choke Enough
Clipse – Let God Sort Em Out
YFN Lucci – Already Legend
Playboi Carti – Music
