Netflix revela el tráiler de «Aquel», la serie que recorrerá la vida y carrera de Raphael

La historia de uno de los grandes nombres de la música española llegará nuevamente a las pantallas, esta vez de la mano de Netflix, que presentó el tráiler oficial de «Aquel», serie biográfica centrada en la vida y trayectoria de Raphael.

La producción tendrá ocho episodios y estará disponible en la plataforma a partir del próximo 9 de octubre, proponiendo un recorrido por las distintas etapas personales y profesionales del reconocido intérprete.

Uno de los elementos centrales de la ficción será la representación del cantante en diferentes momentos de su vida. Javier Morgade interpretará a Raphael durante su juventud, mientras que Carlos Santos asumirá el papel en su etapa adulta. Además, el propio artista tendrá una breve participación dentro de la serie.

La trama comenzará en los primeros años de Raphael, cuando creció en un contexto humilde en la España de la posguerra, para posteriormente mostrar el camino que emprendió hasta convertirse en una figura de alcance internacional.

La producción buscará retratar el proceso mediante el cual el cantante construyó una carrera que se extendió durante más de seis décadas, junto con los episodios que marcaron su vida fuera de los escenarios.

En ese sentido, «Aquel» no se limitará a repasar los éxitos musicales de Raphael, sino que también abordará distintas dimensiones de su vida personal, incluyendo sus pasiones, conflictos, triunfos y momentos complejos.

El relato tendrá como escenario distintas ciudades vinculadas a la trayectoria del artista, entre ellas Madrid, Las Vegas, Moscú, París y Acapulco.

La serie estará dirigida por Tito López Amado, Javier Pulido y Beatriz Sanchís, mientras que el guion estará a cargo de Ignacio del Moral, Paloma Rando y Adrià P. Xancó. El elenco también incluye a Francesco Carril, Natalia Varela, Pepa Aniorte y Manolo Caro.

Conoces su voz. Conoces sus canciones. ¿Pero conoces al hombre detrás del mito? ‘Aquel’, la miniserie sobre la vida de Raphael, llega el 9 de octubre. pic.twitter.com/puSzNVVBpW — Netflix España (@NetflixES) September 10, 2026

PURANOTICIA