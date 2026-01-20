Netflix redobla la apuesta por Warner Bros.: ahora ofrece una compra 100% en efectivo

Netflix dio un giro en la batalla por el control de Warner Bros. Discovery (WBD). La compañía anunció este martes que su oferta para adquirir el estudio y los activos de streaming de Warner Bros. y HBO será ahora íntegramente en efectivo, dejando atrás la fórmula mixta de dinero y acciones que había presentado originalmente.

La nueva propuesta fija el precio en US$ 27,75 por acción de WBD, manteniendo la valorización total de la operación en torno a US$ 82.700 millones, pero eliminando el componente en acciones de Netflix. El cambio apunta a entregar mayor certidumbre a los accionistas y a neutralizar la oferta hostil de Paramount, que propone pagar US$ 30 por acción en efectivo por la totalidad de WBD.

El acuerdo contempla únicamente el estudio Warner Bros. y el negocio de streaming, que se escindirán en una nueva empresa que cotizará en bolsa bajo el nombre Warner Bros. hacia fines de este año. En paralelo, CNN y otras señales de cable como TNT o Food Network quedarán agrupadas en una compañía separada llamada Discovery Global.

Netflix explicó que la transacción se financiará mediante una combinación de efectivo disponible, líneas de crédito y financiamiento comprometido. Según el comunicado conjunto, el nuevo esquema “simplifica la estructura de la transacción, brinda mayor certeza de valor para los accionistas de WBD y acelera el camino hacia la votación”.

El voto de los accionistas podría realizarse entre marzo y junio, tras la aprobación de la SEC, o bien proyectarse para abril de 2026, de acuerdo con distintos reportes.

El movimiento de Netflix vuelve a tensar la disputa con Paramount Skydance, respaldada por Larry Ellison, que lanzó una oferta hostil por la totalidad de WBD, incluyendo los canales de cable que Netflix no busca adquirir. Paramount incluso amenazó con una batalla por poderes para cambiar el directorio de WBD.

Warner Bros. Discovery rechazó esa ofensiva y sostuvo que el acuerdo con Netflix, junto con la creación de Discovery Global, deja a los inversores en una mejor posición.

