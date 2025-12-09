Netflix inscribió marca "Stranger Things" en 14 categorías de productos en Chile

Netflix, el gigante estadounidense de streaming, protegió hasta 2030 la marca Stranger Things en Chile para un enorme espectro de productos: desde juguetes, ropa, comida, realidad virtual, textiles, drones y coolers, entre otros.

Según informa La Tercera, a través del bufete Alessandri & Compañía, Netflix concurrió ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi) para registrar la marca, que además aparece traducida como “Extrañas cosas”. En total, son 14 categorías distintas de productos y servicios.

Con una vigencia legal hasta el 8 de enero de 2030, la inscripción da cuenta de que Netflix no solo quiere estar en las pantallas de los chilenos, sino que también en sus despensas, clósets y hasta en sus medios de transporte, con claras referencias a la nostalgia de los años 80.

En la solicitud se identifican cientos de productos relacionados con la serie, como bicicletas, wafles, secadores de pelo, monopatines, manillares para bicicletas, juegos de mesa, relojes, cereales, libretas, todos, usados profusamente por sus protagonistas a lo largo de las 5 temporadas que el programa lleva al aire narrando las aventuras de un grupo de amigos del pueblo estadounidense de Hawkins, que se enfrentan a fuerzas sobrenaturales.

En sus estados financieros del tercer trimestre de este año, Netflix reportó en su carta a los accionistas que, además de haber obtenido ingresos por US$11.510 millones (un 17% más que a igual periodo de 2024), estaba engrosando su negocio de merchandising y licencias de productos de sus series más exitosas como la misma Stranger Things, KPop Demon Hunters y El Juego del Calamar.

“Estas asociaciones de licencias sin precedentes ayudarán a satisfacer la masiva demanda de los fans por juguetes y juegos inspirados en este éxito rotundo. Continuamos lanzando ropa en la Netflix Shop y en retailers líderes como Amazon, Zara, Target, Gap, Old Navy y Hot Topic”, indica un comunicado de la firma donde anuncia un acuerdo global con las jugueteras Mattel y Hasbro para el uso de sus licencias.

El mismo estudio Alessandri & Compañía ha inscrito otras marcas del conglomerado audiovisual como el mismo nombre de la firma y las series “El juego del Calamar”, “Baby Bandito”, “La casa de papel”, “K-pop Demon Hunters” con su traducción local “Las guerreras del K-pop” y sus protagonistas animadas “Hunter/x”.

También está inscrito “Tudum”, ese sonido que se escucha al inicio de cada serie o película en la plataforma y que ahora está convertido en una web oficial dedicada a ofrecer contenido exclusivo para fans.

