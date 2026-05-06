Gissella Gallardo rompe el silencio por su quiebre con Mauricio Pinilla: “No me puedo seguir haciendo cargo”

Lo que muchos ya comentaban en voz baja finalmente explotó en pantalla: Gissella Gallardo rompió el silencio y confirmó el quiebre con Mauricio Pinilla, dejando claro que esta vez no hay vuelta atrás. Fue en “Hay Que Decirlo” de Canal 13 donde la comunicadora puso fin al misterio.

"Estamos separados hace tiempo. Estoy soltera", lanzó sin rodeos, para luego rematar con una frase que suena a cierre definitivo: "No resultó nomás, a veces hay que soltar".

Según reveló, tras una reconciliación en 2025 —luego de dos años distanciados— la pareja apostó todo por retomar la relación. Sin embargo, el 2026 arrancó con un golpe duro: una recaída en la salud del exfutbolista, quien recordemos fue diagnosticado con cáncer a la piel.

"Mi último acto de amor fue acompañarlo en su enfermedad (...) Ya no me puedo seguir haciendo cargo. Lo quise lo más que pude, pero hoy Mauricio tiene 42 años, sabe lo que quiere y lo que no, y yo también sé lo que quiero y ya no quería seguir con él", expresó Gissella.

Y mientras el quiebre aún genera ruido, ya comenzaron a circular rumores de un nuevo nombre en la órbita de Gallardo: José Alfredo Rivas. Pero ella no se dejó presionar por el cahuín y respondió con ironía.

"¿Tú crees que después de 22 años casada voy a querer estar en una relación? Déjenme disfrutar mi soltería", señaló, aunque dejó una puerta entreabierta al admitir que lo encuentra "guapo, amoroso y caballero".

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