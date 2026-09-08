Netflix estrenará «Más allá de la sociedad», documental que aborda el regreso de los sobrevivientes de Los Andes

La historia de los sobrevivientes del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya tendrá un nuevo capítulo en Netflix con el estreno de «Más allá de la sociedad», serie documental que se estrenará globalmente el próximo 18 de diciembre.

Creada por J.A. Bayona y Carlos Torres, la producción se sitúa después del rescate de los sobrevivientes de la tragedia de Los Andes y aborda una etapa que no había sido explorada con la misma profundidad: el regreso a casa, el reencuentro con las familias y las consecuencias de una experiencia que cambió sus vidas para siempre.

La serie estará compuesta por tres episodios y será dirigida por Carlos Torres, mientras que J.A. Bayona, Sandra Hermida y Belén Atienza estarán a cargo de la producción.

El documental reunirá por primera vez los testimonios de sobrevivientes del accidente y de familiares de las personas que murieron en la cordillera.

A ellos se sumarán los escritores Piers Paul Read, autor de «Viven», y Pablo Vierci, responsable de «La sociedad de la nieve», además de cineastas que han llevado la tragedia a la pantalla grande.

La producción toma como punto de partida precisamente el momento en que termina «La sociedad de la nieve», para centrar su relato en lo ocurrido después del rescate.

La propuesta busca explorar cómo los sobrevivientes enfrentaron el retorno a sus hogares y cómo las familias de quienes fallecieron tuvieron que afrontar las consecuencias de la tragedia.

«Más allá de la sociedad» también aborda la manera en que el accidente fue reconstruido por el mundo exterior durante las décadas posteriores, a través de libros, películas y documentales, y plantea una interrogante central: cómo se vuelve a construir una vida después de atravesar una tragedia de esas dimensiones.

De esta manera, la serie documental busca ampliar el relato conocido sobre el accidente de Los Andes, trasladando el foco desde la supervivencia en la cordillera hacia las consecuencias personales y familiares que comenzaron una vez que los sobrevivientes fueron rescatados.

PURANOTICIA