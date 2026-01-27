Netflix destapa el lado más polémico de America’s Next Top Model: Tyra Banks, bajo la lupa

Netflix vuelve a apostar por los documentales. El próximo 16 de febrero, la plataforma estrenará La cruda realidad: Dentro de America’s Next Top Model, una docuserie que promete sacudir el legado de uno de los realities más exitosos, y cuestionados, de la televisión estadounidense, con Tyra Banks en el centro de la polémica.

El programa, emitido durante 24 temporadas entre 2003 y 2018, fue un fenómeno cultural que impulsó carreras y popularizó los realities de moda. Sin embargo, con el paso del tiempo, muchos de sus momentos se volvieron virales por razones muy distintas al glamour: body-shaming, humillaciones públicas, presiones estéticas extremas y decisiones hoy consideradas inaceptables.

La serie documental, de tres episodios, reúne testimonios de exconcursantes, jueces y productores, y muestra lo que no se veía en cámara. Entre los participantes figuran Tyra Banks, el productor Ken Mok, los exjueces Jay Manuel, J. Alexander y Nigel Barker, y varias ganadoras y concursantes emblemáticas.

En el tráiler se repasan drásticos cambios de imagen, comentarios sobre cuerpos y escenas que, años después, generaron una fuerte reacción en redes. En una de las secuencias más recordadas, el jurado presiona a Danielle Evans para modificar su dentadura, un episodio que en 2020 desató acusaciones de bullying y maltrato.

Tyra Banks, creadora y rostro del ciclo, reconoce su responsabilidad. “Sabía que me había excedido. Fue muy intenso”, admite en el adelanto. “No he dicho mucho, pero ahora es el momento”, agrega, dejando claro que el documental será también una revisión personal de su rol como conductora y productora.

Tras las críticas públicas, Banks ya había pedido disculpas en redes, calificando algunas decisiones como “muy equivocadas”. Más recientemente, volvió a defender el impacto positivo del programa, especialmente en materia de diversidad, aunque sin negar errores: “Dije muchas burradas”, confesó en 2025.

