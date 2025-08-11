Netflix apuesta por otra historia chilena: ‘Millonario’, el caso real del agricultor que no pudo cobrar el Kino

Netflix suma otra producción chilena a su catálogo. Al igual que ocurrió en 2024 con Antares de la Luz: La secta del fin del mundo, esta nueva apuesta también se enfoca en un caso real ocurrido en el país en el año 2018.

La plataforma confirmó oficialmente su participación en Millonario, un documental que relata la historia de Javier Zapata, un agricultor de la zona rural de Los Ángeles. En 2018, Zapata afirmó haber ganado el Kino, pero no pudo cobrar el millonario premio porque el boleto estaba en tan malas condiciones que no fue posible validarlo.

En relación al film, el cual esta dirigido por los hermanos José y Felipe Isla, y producido por Gran Montana y Fundación Kumelén, este “aborda esta mediática historia desde la perspectiva humana, contando la odisea personal de Javier por reclamar su premio y, al mismo tiempo, invitándonos a reflexionar sobre la relación de las personas con los juegos de azar y el dinero”.

Cabe señalar que Millonario presenta una mezcla de testimonios y recreaciones personificadas por el mismo protagonista y su familia. El próximo 22 de agosto, el documental tendrá una función en la 21° edición de Sanfic , Santiago Festival de Cine Internacional. Luego, el 28 de agosto, estará disponible en la plataforma de Netflix a nivel internacional.

VIDEO

PURANOTICIA