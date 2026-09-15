Neme aborda rumores sobre su futuro en el matinal y apunta a "manos negras" en Mega

Los rumores sobre un eventual cambio en la conducción del matinal «Mucho Gusto» llegaron hasta la pantalla del propio programa. José Antonio Neme decidió abordar públicamente las versiones que apuntan a una posible salida suya y de Karen Doggenweiler del espacio matinal de Mega.

El conductor hizo referencia a las informaciones que comenzaron a circular durante el fin de semana, luego de que trascendiera que ambos animadores se ausentarán del programa tras las celebraciones de Fiestas Patrias.

A partir de esas publicaciones, el rostro de Mega reveló que "existe un rumor a nivel de industria de que Karen y yo, por decisiones de 'manos negras' de este canal, y voy a denunciarlas, que no sé de dónde vienen, vamos a ser removidos de este programa".

Neme también expuso la versión que estaría detrás de estos rumores: que el período en que tanto él como Doggenweiler estén fuera del espacio podría ser utilizado por el canal para evaluar a otros rostros y determinar si alguno de ellos continúa en pantalla de manera más permanente.

"Hay una fuerza que se quiere apoderar de este programa", aseguró el periodista.

Frente a la posibilidad de dejar la conducción de «Mucho Gusto», Neme aseguró que su eventual salida del matinal no necesariamente significaría el término de su vínculo con Mega. En ese sentido, incluso mencionó otros espacios de la estación en los que podría desempeñarse.

"Si a mí me sacan del programa, el canal solamente me tiene que indemnizar y me iré a «La Hora de Jugar» o me iré al trasnoche", señaló.

El periodista también cuestionó el tratamiento que han tenido las versiones sobre una supuesta reestructuración del matinal, particularmente aquellas publicaciones que hablan de un "terremoto" al interior del espacio.

En esa línea, Neme puso en duda que las informaciones respondan únicamente a trascendidos propios de la industria y apuntó a la eventual existencia de filtraciones desde el interior de la señal.

"Probablemente, hay alguien que está filtrando información de este canal, instalando la idea de que nosotros estamos viejos y nos van a reemplazar (...) punto, no tengo nada más que decir", concluyó.

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