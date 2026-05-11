Nelson Mauri responde con todo a las críticas por su radical cambio físico: “Me estoy empoderando”

Nelson Mauricio Pacheco, el exintegrante de Rojo, hoy instalado en Colombia y enfocado en su faceta como DJ, desató una verdadera tormenta de comentarios luego de aparecer con una larga cabellera negra y un radical cambio físico que dejó a muchos sin reconocerlo.

Las imágenes no tardaron en viralizarse y, como era de esperarse, las críticas y teorías sobre su nueva apariencia explotaron en plataformas digitales. Pero lejos de esconderse o guardar silencio, el recordado “rebelde” de los sobrinos de TVN salió al paso de las burlas y respondió con un discurso directo y sin filtro.

Nelson Mauri dejó claro que no piensa pedir permiso para mostrarse tal como quiere. "Mi apariencia física está dando que hablar, pero quiero que sepan que están en derecho de opinar, aunque opinar de la apariencia ajena esté un poco fuera de lugar", disparó, marcando distancia con quienes han cuestionado su transformación.

Según explicó, este impactante cambio va mucho más allá de una simple modificación estética. "Por mi parte les cuento que estoy en una versión donde me estoy empoderando más de cómo realmente me siento", confesó, asegurando que hoy vive una etapa de mayor autenticidad y libertad personal.

Y por si quedaban dudas, el DJ cerró con un potente mensaje para quienes siguen pendientes del “qué dirán”. "Los invito a encontrar su felicidad y dejen de lado el qué dirán. Lo más importante es que uno esté feliz con uno mismo, y yo lo estoy", sentenció Nelson, dejando en claro que las críticas no lo harán retroceder.

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