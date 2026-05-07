Nelson Mauri reaparece con impactante cambio de look y desata ola de comentarios: seguidores dicen que está “irreconocible”

Impacto total causó Nelson Mauri tras reaparecer en redes sociales con una imagen completamente distinta a la que muchos recordaban de sus años de gloria en Rojo. Y como era de esperarse, las reacciones no tardaron en explotar entre sus seguidores.

El exchico reality compartió una serie de historias en Instagram que rápidamente comenzaron a viralizarse. En una de ellas aparece disfrutando de una cena junto a un misterioso galán, acompañando la postal con un corazón que desató inmediatas especulaciones sobre un posible romance.

Pero eso no fue lo único que llamó la atención. Lo que realmente encendió las redes fue el radical cambio físico de Nelson: cabello largo, facciones diferentes y un look mucho más osado que dejó a varios haciendo comparaciones con su antigua imagen televisiva. Según consignó La Hora, varios seguidores comentaron que incluso “se veía irreconocible”.

Más tarde, el influencer volvió a mostrarse en otra historia luciendo gafas oscuras, una chaqueta negra oversized, pantalones estampados y una larga melena que terminó por confirmar su drástica transformación estética.

Lejos de la televisión chilena desde hace varios años, Nelson Mauri actualmente vive en Medellín, donde ha desarrollado proyectos ligados a la música electrónica como DJ. Además, ha generado revuelo por su faceta como creador de contenido para adultos y por su participación en un reality encabezado por Diego González.

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