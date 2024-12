"Negro" Piñera: "Voy a seguir cantando, me encantaría morir arriba del escenario"

Tras ser diagnosticado con leucemia aguda y una expectativa de sobrevivencia de seis meses, Miguel "Negro" Piñera dijo este viernes que "voy a seguir cantando, me encantaría morir arriba del escenario".

En entrevista con Mucho Gusto, de Mega, dijo que "desde que se murió mi hermano me afectó muy fuerte (...) La despedida de Sebastián fue un golpe que no se puede describir, porque para mi Sebastián era un padre".

Luego, indicó que "llevo más de 100 actuaciones, donde le hago un pequeño tributo a Sebastián y eso me afectó mucho (...). De repente, actuando en el casino de Puerto Varas, arriba del escenario, me faltó el aire, dije 'qué raro', pedí una silla, nunca he pedido una silla arriba del escenario, me senté y seguí cantando con mi banda".

Y mientras continuaba cantando, en un momento le pidió a uno de sus asistentes un vaso de agua. "Eso me sorprendió mucho, ahí me di cuenta de que algo pasaba", contó el artista.

Sobre cómo se siente tras recibir el diagnóstico, afirmó que "estoy tranquilo, estoy sereno, aparte creo que ya no es un mal momento para irme a encontrar con mi hermano, no es un mal momento. Ya he vivido todo y he recorrido tantos lugares".

"Soy un agradecido, eterno agradecido de toda la gente. Mi familia me está cuidando. Será ahora, un año más o lo que Dios diga. No se pongan tristes por mí, estoy con fuerza, con ganas de seguir cantando", agregó en su testimonio.

Por último, el "Negro" reveló uno de sus grandes anhelos antes de partir: "Voy a seguir cantando, me encantaría morir arriba del escenario, ese siempre ha sido mi sueño, morir cantando".

