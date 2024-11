Negro Piñera reveló detalles de su inesperada salida en Palabra de Honor: ''Me mandé un condoro''

Miguel Piñera, más conocido como el Negro Piñera, debió salir a solo horas del encierro del reality Palabra de Honor, tras sufrir una caída en moto cuando ingresaba al reality.

“Me mandé un condoro, tuve un pequeño percance”, señaló Miguel.

“Quise demostrar que todavía, aparte de ser músico y rockero, soy motoquero”, y les reveló el accidente que sufrió en la aparatosa motocicleta Harley-Davidson. “Se me fue en collera y, en buen chileno, me saqué la cresta, me caí, botado como un perro”, relató.

Piñera además contó que “ahí no pasó nada, perrito, tranquilo; me levanté dignamente, se sacudí, seguí andando, llegué y estuve con ustedes para que me vieran arriba de la moto”.

Tras la caída, el músico relató que “en la noche me acosté, me empezó a doler la espalda, porque los efectos a esta altura de la vida son con delay (demora)”, mientras “ustedes dormían como unos angelitos”, lamentó. “Me tuve que levantar, fui a enfermería y el doctor me dijo ‘esperemos un ratito a ver qué pasa’, y el dolor aumentó”; por lo tanto, “el porrazo fue de verdad”.

Es por esta razón que el Negro, de 70 años, tuvo que abandonar el reality de Canal 13.

