«Negro» Piñera recibió el alta tras ser hospitalizado: "Me iré a la playa a descansar"

Miguel «Negro» Piñera confirmó que recibió el alta médica luego de haber pasado una semana hospitalizado en la Clínica Red Salud de Vitacura.

Su ingreso al establecimiento privado de salud se debió a su tratamiento contra la leucemia, que lo tiene con un pronóstico de vida de seis meses.

Fue a través de sus redes sociales donde el músico hizo una actualización de su estado de salud, tal como lo ha venido haciendo los últimos días.

"Por fin me dieron de alta. Feliz y contento. Me iré a la playa a descansar. Abrazos y gracias", señaló el también empresario nocturno.

De igual forma, el hermano del ex Presidente Sebastián Piñera dijo que "no saben cómo me levantan el ánimo con sus comentarios. Los leo todos".

Cabe recordar que el artista de 70 años reveló hace algunas semanas que le diagnosticaron leucemia y que tiene un pronóstico de vida de seis meses.

PURANOTICIA