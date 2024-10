"Negro" Piñera habría renunciado al reality de Canal 13: habría estado sólo una noche

A horas de haber ingresado al encierro del reality de Canal 13, «Palabra de Honor», Miguel "Negro" Piñera habría renunciado al espacio.

Así lo dio a conocer el periodista Luis Sandoval en el programa «Qué te lo digo», señalando que el músico fue visto en el Aeropuerto de Lima.

"Esto fue en el Aeropuerto de Lima. Se le acercó harta gente al 'Negro' Piñera para pedirle un saludo, una fotografía y él se habría ido de 'tarro'", comentó.

También sostuvo que el hermano del fallecido ex Presidente Piñera "no daba más, que estaba cansado, que no le gustaban las duchas de agua fría, que no le gustaban los participantes, y que no le gustó el encierro y, por eso, habría decidido renunciar".

Sandoval también detalló que "habían muchas actividades al interior del encierro, porque un día puede significar una semana en tiempo de televisión en pantalla".

Finalmente, se indicó que "Negro" Piñera alcanzó a estar sólo una noche encerrado.

PURANOTICIA