Naya Fácil y Nicolás Solabarrieta realizan tradicional “piscinazo” al ser escogidos como embajadores de Viña 2024

La tarde de este jueves, la influencer nacional Naya Fácil y el chico reality Nicolás Solabarrieta, fueron coronados como los flamantes embajadores del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2024.

Luego de una votación popular en la que la participante del próximo reality de Canal 13 arrasó con el 69% de los votos, donde fue seguida por el integrante de “Tierra Brava” con el 6,12%, ambos realizaron el tradicional piscinazo de la Ciudad Jardín.

Cabe mencionar que, la clásica actividad del certamen viñamarino tuvo una notoria modificación en esta ocasión, ya que a diferencia de años anteriores, esta vez se llevó a cabo en el Hotel Nilahue ubicado en Reñaca, no en el Hotel O’Higgins como era de costumbre, donde de todas formas Naya Fácil se robó las miradas.

Lo anterior, ya que Naya encantó con un look dorado inspirado en las mariposas para realizar el piscinazo, el que si bien no es obligatorio, la influencer decidió realizarlo de todas formas, pese a no saber nadar según ella misma relató en sus redes sociales, por lo que asistió junto a una salva vidas.

“Las personas pobres no tuvimos acceso a clases de natación, hoy me atreví y sin miedo”, aseguró en la sección historias de su cuenta personal de Instagram, donde mantiene más de dos millones de seguidores.

Luego, en conversación con el matinal de Canal 13 “Tu Día”, la popular usuaria de redes sociales relató que este triunfo “es el sueño de todas las chicas tirarse como el piscinazo, vivir esta experiencia, pero nunca me imaginé que iba a suceder”.

PURANOTICIA