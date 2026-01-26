Naya Fácil va por más tras los incendios y anuncia idea de crear una fundación solidaria: "Sería muy lindo"

La tragedia por los incendios forestales en Ñuble y Biobío no solo dejó cerros calcinados y cientos de familias afectadas, sino que también encendió el debate en redes sobre quiénes ayudan de verdad y quiénes solo miran desde la pantalla.

En medio de ese escenario apareció Naya Fácil, quien decidió pasar del discurso a la acción y subir directamente a los sectores más golpeados para llevar ayuda básica a quienes quedaron completamente abandonados.

La influencer contó que no se trató de una visita simbólica ni de una pasada rápida para la foto. Según relató, recorrió cerros entregando agua y baños químicos a personas que no tenían acceso ni siquiera a lo mínimo.

"Me demoré mucho en buscarlos para poder llevárselos a las personas a los cerros que no podían pasar a los baños", explicó, subrayando que la logística fue compleja y requirió más esfuerzo del que muchos imaginan.

Pero la historia no terminó ahí. Naya también reveló cómo se gatilló todo y dejó claro que no hubo planificación previa ni estrategia comunicacional. Fue el impacto de lo que vio en redes lo que la empujó a moverse rápido.

"Yo venía llegando de un viaje, y llega un video de un seguidor donde se ven bomberos ayudando en este incendio. Al otro día veo que mis mensajes de Instagram estaban llenos, veo que Lirquén, Penco se estaban incendiando todo y la verdad no dudé, al tiro hablé con mi hermana y le dije que teníamos que ir a ayudar", contó, detallando que además de agua y baños químicos, también gestionó casas prefabricadas para los damnificados.

En medio de esta cruzada solidaria, la influencer incluso fue más allá y dejó caer una idea que ya empezó a generar ruido: formalizar su ayuda a largo plazo.

"Me encantaría hacer una fundación. Sería muy lindo, lo he pensado bastante. Si bien yo siento que hago esta ayuda de corazón, también las personas me hacen sentir que debo estar ahí", afirmó.

Mientras algunos aplauden su compromiso en terreno, otros observan atentos si este impulso solidario se convertirá en algo permanente o quedará como uno de los gestos más comentados en medio de la tragedia.

PURANOTICIA