Naya Fácil rompe el silencio tras su detención: “me esposaron de manos y pies”

Las últimas horas no han sido fáciles para la influencer nacional Naya Fácil, ya que fue detenida en un confuso incidente, donde ella habría, supuestamente, agredido a un garzón del local “Locos x Viña”, por lo cual fue arrestada y pasó a control de detención, donde finalmente fue liberada.



A través de sus redes sociales, la creadora de contenido, ya más calmada, actualizó a todos sus fans sobre su estado, recordó como fue la situación que la llevó a su arresto y como habría sido tratada por Carabineros.

“Fue super desagradable todo lo que pasó, pero también reconozco que chiquillos llevo seis días acá, solo fui a un bar a distraerme (…) Que no se empañe esta causa, voy a volver a venir a ayudar, que ese es mi foco, la verdad”, empezó diciendo, recordando que ella se encuentra en la ciudad, para ayudar a la gente que quedó damnificada por los incendios.

Sin embargo, si tuvo cosas que decir sobre los supuestos tratos que vivió, cuando estuvo encarcelada en la Primera Comisaría de Viña del Mar. “Fue una locura, dormí en el calabozo, me sacaron los cordones, me esposaron de manos y pies”.

“Yo sé que cura, soy ‘showcera’. Hubo ahí una discusión, pero a ese nivel de llevarme así, igual creo que se llevó a más grave la situación de lo que era”, dijo la influencer, para agregar que: “Toda la gente que estaba ahí se dio cuenta que fue mucha la gravedad”, añadió.

“Estuve en el calabozo. Ni una frazada me llevaron, ni un pantalón. Los chiquillos me los fueron a dejar y no me los entregaron. Ahí dormí en el cemento, tengo los dos brazos para la cagá porque dormí para un lado en el cemento y después para el otro lado”, recordó.

