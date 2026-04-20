Naya Fácil rompe el silencio tras reportaje que la dejó en la mira por negocio de rifas: “Estas cosas deberían regularizarse”

Naya Fácil volvió a quedar en el ojo del huracán —y esta vez no por sus publicaciones virales— sino por un reportaje de Teletrece que puso bajo la lupa su lucrativo negocio de rifas online.

¿El problema? Según expertos, este tipo de dinámicas millonarias se mueven en una zona gris de la ley chilena y eso ya encendió las alarmas.

El informe destapó cómo estas rifas, que se promocionan masivamente en redes sociales, ofrecen premios de alto impacto —desde autos hasta propiedades— atrayendo a miles de participantes.

En el caso de la influencer, las cifras no pasan desapercibidas: en enero sorteó una camioneta valorizada en más de $60 millones, vendiendo números a $3.500. El resultado: más de 93 mil tickets comercializados y una recaudación que bordearía los $327 millones.

Pero no todo es celebración. El reportaje también sacó a la luz reclamos de participantes que aseguran haber pagado sin quedar registrados o sin recibir confirmación de sus números. Frente a esto, la propia Naya admitió errores en el proceso y prometió un sorteo compensatorio, intentando bajar la tensión.

Desde el mundo legal, las dudas son más profundas. Especialistas advierten que este tipo de rifas no encaja del todo en la normativa vigente en Chile. El académico Juan Ignacio Contardo explicó que las apuestas están limitadas a entidades reguladas como casinos o loterías, dejando a estas iniciativas privadas en un terreno difícil de fiscalizar.

Pero lejos de quedarse en silencio, Naya Fácil salió a defenderse sin filtro y apuntó directamente contra el reportaje.

“Donde quiero llegar con esto, quiero comenzar diciendo que yo hace años me dedico a las rifas y me llama mucho la atención que hagan este reportaje sin tener mayor conocimiento de cómo funcionan. Tengo todos mis impuestos al día, cada persona que compra un ticket en mi rifa le llega su respectiva boleta”, lanzó.

“Me llama mucho la atención que en este reportaje digan que no se pagan impuestos por los números vendidos, porque sí se pagan. También hablan de que son ilegales, soy una de las personas que cree que estas cosas deberían regularizarse, yo no tendría ningún problema en que se forme una norma que se regularicen. Yo lo regularizo de la manera dentro de lo posible, pago impuestos que hay que pagar por cada ticket, lo hago con abogado, con notarios”, insistió Naya.

Finalmente, abordó directamente la mención a una eventual investigación, bajándole el perfil —al menos públicamente— a la situación.

“Vieron lo que dice, ‘debido a una investigación de SII’, estoy siendo fiscalizada, pagando mis impuestos como siempre lo he hecho, no tengo nada que esconder”, cerró.

PURANOTICIA