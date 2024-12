Naya Fácil revela que le gustaría ser alcaldesa de Viña del Mar: "Sería chistoso”

La influencer chilena, Naya Fácil, fue la invitada en el segundo capítulo de Primer Plano, donde contó su historia en el programa y además reveló sus inquietudes en el mundo de la política.

Durante la conversación, la oriunda deLa Araucanía relató las ayudas que brindó a bomberos y damnificados del megaincendio de la comuna de Viña del Mar que ocurrió el verano pasado. Bajo esta misma línea, Julio César Rodríguez lanzó al aire una posible incursión política: “Estoy viendo a una futura candidata a alcaldesa”, donde la diputada Pamela Jiles, presente en el panel, agregó: “Yo también lo veo”.

“Me gustaría entrar en el mundo de la política en algún momento, pero todo a su tiempo. Sí, quiero convertirme en alcaldesa, pero es más que nada por el cariño de la gente, estar ahí para ellos. Aunque no sé, sería chistoso”, manifestó Naya.

“Me gustaría postularme en Viña del Mar. Sé que mi gente de Viña del Mar me adora y estoy segura de que, así como gané el reinado... allá me quieren muchísimo”, agregó.

