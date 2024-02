Naya Fácil rechazaría el contrato con Canal 13 para entrar a reality

La influencer Naya Fácil ha vivido días intensos desde su trabajo en terreno de ayuda a damnificados en Valparaíso, hasta su detención por presunta agresión a un garzón en el local “Locos x Viña” de la Ciudad Jardín, que terminó en una detención.

Ahora más tranquila y reflexiva, utilizó sus redes sociales para pensar en su futuro e incluso, no sabe si quiere participar en el nuevo reality de canal 13, y aseguró que no sabe si debe confirmar su participación.

“Estoy demasiado indecisa más que antes, no sé, algo pasó en mi… Estoy pensando seriamente en rechazar el contrato”, dijo, para luego agregar: "Mi vida está fuera en la realidad y en las redes sociales, no en televisión”.

Por otra parte, aseguró que iba a solicitar una reunión con los ejecutivos del ex canal católico, para determinar que iba a hacer con su futuro, aunque en el intertanto, realizó una encuesta por instagram, para saber si a sus fans les gustaría que ella estuviera en televisión.

"¿Me quieren ver en televisión?”, las opciones fueron: Sí, me encantaría y No, te prefiero en Instagram. La primera opción ganó con 82% versus un 18%. A lo que ella agregó: “Para mi igual es cuático el tema de la televisión, porque tendría jefes… yo nunca en mi vida he tenido jefes, soy mi propia jefa, me mando solita”.

