Naya Fácil pide que no la llamen por su nombre real: “Es el apellido de un abusador”

La popular influencer Naya Fácil hizo un llamado a las personas y a los medios de comunicación, a no dirigirse a ella por su nombre real, ni menos por su apellido, debido a un pasaje muy doloroso de su vida.

"Quiero pedir públicamente y con mucho respeto, que donde se hable de mí, se dirijan como mi nombre (Naya Fácil) no Nayadeth Neculhueque, lamentablemente de forma legal todavía no he podido cambiar mi apellido, apenas pueda lo haré", comenzó diciendo, a través de su instagram.

“Pero he visto en mucha prensa que escriben Nayadeth Neculhueque, para mi es lamentable llevar el apellido de un abusador por eso comenzaré el trámite legal para poder cambiarlo, lo comento porque quizás no lo sabían y por eso lo aclaro públicamente yo soy Nayafacil no Nayadeth Neculhueque", expresó.

Por otra parte, hizo hincapié a que el desprecio por su apellido, no tiene nada que ver con que sea mapuche, sino que porque y en palabras de ellas, en redes sociales: “la persona que lleva ese apellido, esa persona me dañó y vulneró”.

(Imagen: Nayafacil_official)

