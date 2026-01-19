Naya Fácil nuevamente se la juega y lleva ayuda a las zonas afectadas por los incendios en el Biobío

Otra vez Naya Fácil demuestra que no se queda de brazos cruzados. La influencer se lanzó por Chile tras conocer la devastación que dejaron los incendios en la región del Biobío. Sin perder tiempo, decidió tomar cartas en el asunto y llevar ayuda directamente a las zonas más afectadas.

Con su inseparable auto rosado y acompañada de algunos amigos, Naya cargó un camión entero con productos básicos y partió rumbo a Lirquén y Penco, localidades literalmente arrasadas por las llamas y donde todavía arden focos activos.

La mañana de este lunes, la polémica influencer se paseó por varias compañías de bomberos para entregar desde refrescos hasta artículos de primera necesidad, en un gesto que busca apoyar a los voluntarios en plena lucha contra la tragedia.

En sus redes sociales, Naya compartió fotos y videos mostrando la recepción agradecida tanto de los bomberos como de los vecinos.

Pero eso no fue todo, ya que Naya tuvo la oportunidad de encontrarse cara a cara con el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, en plena calle, quien durante el fin de semana “suplicó por diferentes medios ayuda para su pueblo”, dejando en evidencia la urgencia de recursos como agua y comida para los habitantes.

Cabe recordar que en el año 2024, la influencer también ayudó a las personas damnificadas por el incendio de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana.

