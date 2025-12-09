Naya Fácil estalla contra Municipalidad de Cerro Navia por usar su imagen: “Se andan afirmando de mí”

Una nueva polémica se encendió entre Naya Fácil y la Municipalidad de Cerro Navia, luego de que el municipio decidiera usar su imagen sin permiso para una campaña contra la pirotecnia. Y como era de esperarse, la influencer explotó y no precisamente con fuegos artificiales.

Todo comenzó justo después de que Naya celebrara sus 28 años en Algarrobo, donde compartió orgullosa un show de fuegos artificiales en sus redes. Lo que parecía una fiesta más terminó transformándose en un conflicto municipal.

Cerro Navia tomó una de sus fotos, la transformó en caricatura y la lanzó en una campaña para denunciar el uso de pirotecnia ilegal, apuntando claramente al festejo de la influencer. El mensaje junto a la fotografía era directo: "Denunciar el uso de pirotecnia es súper fácil”.

En el mismo post, agregaron: “No se la hagas facilín a quienes amenazan tu seguridad con pirotecnia: ¡Denuncia!”.

La publicación llegó rápidamente a manos de Naya, quien no se quedó callada ni un segundo. Indignada, señaló: "Shh, la Muni de Cerro Navia que pague los derechos de imagen por lo menos. Típico políticos no piensan".

Pero su furia recién comenzaba. A través de sus historias, remató sin filtros: "Así con los de la Municipalidad de Cerro Navia, cero creatividad propia, se andan afirmando de mí".

Debido a este escándalo, la influencer aseguró que tomará contacto con su abogada para ver qué hacer al respecto. Hasta el momento, no ha dado más detalles sobre el tema.

PURANOTICIA