Naya Fácil es víctima de intento de encerrona en La Florida: "Me tiraron al suelo"

La influencer nacional Nayadeth Neculhueque, más conocida como “Naya Fácil” sufrió una violenta encerrona, alrededor de las 6:50 de la mañana, cuando iba en su auto rosado y terminó chocando contra la reja de una casa, en la comuna de La Florida de la Región Metropolitana

“Acabo de chocar el auto, me acaban de hacer un portanazo (por la encerrona). Nos íbamos a juntar acá, porque una niña me iba a maquillar. Eran unos pendejos”, dijo la influencer, en una transmisión en vivo, en su instagram.

“Intenté retroceder y no me retrocedía el auto. Me bloquearan el auto, por eso lo choqué a ca**r. Me tiraron al suelo y me dijeron ‘sácate los aros de oro’”, recordó, de manera nerviosa en su live.

“Yo no les tenía miedo… me di la media vuelta, por eso choqué el auto”, expresó la influencer.

Por otra parte, Naya Fácil, un poco más calmada, tuvo una conversación con la dueña del hogar, donde chocó y se comprometió a pagar la reja, que accidentaron

Carabineros, por otra parte, aseguró que la víctima (Naya) no presenta lesiones mayores.



(Imagen: Nayafacil_official)

PURANOTICIA