Naya Fácil emplaza a asistentes de la Gala de Viña a donar el dinero de sus looks y lanza indirecta a Cony Capelli

Naya Fácil se ha posicionado como una de las figuras públicas más activas en la ayuda a los damnificados por los incendios forestales en la Región del Biobío. La influencer estuvo en Lirquén llevando apoyo directo, incluyendo alimentos, artículos de higiene y los primeros baños químicos que llegaron a la zona.

Tras su experiencia en terreno, la creadora de contenidos utilizó sus redes sociales para reflexionar y lanzar un llamado directo a quienes asistirán a la Gala del Festival de Viña del Mar. En ese contexto, sugirió que los invitados reconsideren su participación y destinen el dinero de sus trajes a ayudar a las personas afectadas.

“Si alguno no quiere ir a la gala, que se baje del evento y vaya con ese milloncito a ayudar”, expresó, apuntando también a otros gastos asociados al evento, como fotógrafos personales y producción de imagen.

Naya Fácil lanzó una indirecta a Cony Capelli, luego de que la ex participante de reality buscara un fotógrafo para la gala. “Con 300 o 500 lucas se pueden comprar más de 100 calzones”, afirmó, relatando además que vecinos del sector le pidieron ropa interior tras varios días sin poder cambiarse.

