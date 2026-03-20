Naya Fácil desata furia por polémicos dichos contra los feriados irrenunciables: “¿Ustedes creen que un emprendedor descansa…?”

Naya Fácil volvió a encender la polémica y esta vez lo hizo metiéndose en un tema que está sacando chispas: los feriados irrenunciables. La influencer no se guardó nada y dio su opinión sin filtro.

Todo partió cuando, desde sus redes sociales, decidió subirse al debate que instaló la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), quienes aseguran que estos días libres provocan “mermas importantes” en la economía. Pero lejos de quedarse callada, Naya apuntó directo a quienes defienden los feriados.

"Veo los comentarios y mucha gente quejándose de los feriados y ¿ustedes creen que un emprendedor descansa los feriados? ¿Ustedes creen que la gente quejándose ha surgido en la vida, empresas grandes, millonarias, descansa los feriados?", lanzó.

Y no se quedó ahí. Fiel a su estilo, apuntó contra lo que considera una mentalidad conformista, generando aún más ruido.

"Hay mucha gente que no está ni ahí con los feriados, es más, que incluso le molesta los feriados porque son pérdidas, pérdida de dinero, pérdida de ventas, pérdida de clientes (...) ¿De verdad a la gente le importa más un feriado que surgir en la vida? Cuando queremos surgir en la vida tenemos que dejar de quejarnos", añadió.

Como era de esperarse, sus palabras cayeron como bomba en redes sociales. La reacción fue inmediata y brutal: usuarios no tardaron en salir a cuestionarla.

"La que surgió en la vida a punta de vídeos haciendo el ridículo. Ahora vives a punta de rifas y casinos online. Cree que por tener plata sabe algo de economía", fueron solo algunos de los mensajes que comenzaron a circular, encendiendo cada vez más la polémica.

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