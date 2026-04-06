Naya Fácil desafía críticas y admite que seguirá grabándose mientras conduce: “Todo se soluciona con abogado y dinero”

La polémica explotó y esta vez tiene como protagonista a Naya Fácil, quien volvió a encender las redes.

La ONG No Chat no se quedó callada y arremetió sin filtro contra la influencer, luego de que ella admitiera, “sin pudor”, que seguirá usando el celular mientras maneja, pese al evidente riesgo que implica.

La directora de la organización, Claudia Rodríguez, apuntó directo a la cultura de redes que —según ella— está normalizando conductas peligrosas. “Al legitimar conductas de alto riesgo, como manipular el celular al conducir. Se graban, transmiten en vivo, interactúan con sus seguidores”, lanzó, dejando en la mira a Naya.

Pero lo que realmente encendió la indignación fue una frase que ya está dando vueltas por todas partes.

“Llegando al punto de declarar una de ellas sin pudor que 'es adicta al celular y que seguirá usándolo, porque todo se soluciona con plata y abogados'”. Una declaración que muchos interpretaron como un símbolo brutal de desconexión con la realidad.

Rodríguez no bajó el tono y fue aún más dura: “Esta desconexión obscena no es solo una irresponsabilidad individual”, disparó, agregando que “es la expresión brutal de una cultura donde el privilegio, el dinero y el poder se perciben como impunidad. Donde la ley es negociable y la vida de otros es insignificante. La indolencia vial no es inocua. Tiene consecuencias concretas: debilita la legitimidad de las normas, erosiona los esfuerzos de prevención y perpetúa un sistema donde la responsabilidad se diluye”.

“Voy a seguir haciéndolo”

Lejos de quedarse callada, Naya Fácil publicó en sus redes un video donde aparece, otra vez, usando el celular al volante. Sí, otra vez. Y no solo eso: reconoció su adicción y dejó claro que no piensa cambiar.

Frente a sus millones de seguidores, la influencer soltó sin filtro: “Sé que eso no se debe hacer ni nada, ni andar con el celular conduciendo ni nada, pero bueno, yo lo hago”.

Y por si quedaban dudas, fue aún más directa: “Lo siento, o sea… si me tienen que presentar alguna denuncia o algo, me haré responsable, porque es algo que no se hace y ya. Con un abogado se pagará una multa, qué sé yo, y ya, pero voy a seguir haciéndolo”.

En un tono desafiante, insistió en que “no soy perfecta”, justificando su comportamiento por su trabajo en redes sociales.

Sin embargo, lo que más ruido generó fue su particular “filosofía de vida”: “Soy adicta al celular, es difícil dejarlo”, y además reveló que entre sus contactos clave siempre hay un abogado: “Entre esos tres, es un abogado. Entre esos tres, un buen abogado. Un abogado que me ayude de cualquier problema, que me saque de cualquier situación y todo. Y con eso estoy. Así que eso, así se va a solucionar, si al final todo en la vida se soluciona con abogado y dinero, nada más”.

Para cerrar, Naya remató: “Y yo sé que está mal (…) al menos yo soy una persona que grabo todo el día y no tengo chofer, así que necesito ir grabándome todo el día”, dejando en claro que “lo hago y lo voy a seguir haciendo, y asumiré las consecuencias y ya está”.

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