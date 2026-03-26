Naya Fácil denuncia amenazas de muerte tras polémica “funa”: “Nunca se me había generado miedo de salir a la calle”

La polémica que envuelve a Naya Fácil ya no es solo ruido en redes: explotó y se salió completamente de control. Lo que partió como una opinión incendiaria sobre los feriados irrenunciables terminó convirtiéndose en una verdadera pesadilla pública para la influencer, que hoy asegura vivir con miedo tras una ola de críticas que escaló a niveles mucho más graves.

Todo se desató cuando Naya cuestionó a quienes privilegian el descanso por sobre el trabajo para “surgir”, encendiendo la furia de miles.

Desde ese entonces, la “funa” no solo ha sido digital, si no que también la ha perseguido en la calle. A pesar de salir a pedir disculpas, el escándalo no se apagó y, según ella misma, se convirtió en el episodio más sensible que ha enfrentado.

"Es la funa más grande que he tenido en redes sociales (...) Me han insultado en la calle, nunca en ninguna de mis funas me había pasado algo así", confesó, visiblemente golpeada, en Instagram.

Pero la cosa no quedó ahí. La situación tomó un giro aún más inquietante cuando relató episodios derechamente intimidantes.

"Me han amenazado de muerte (...) Nunca se me había generado miedo de salir a la calle, hasta ayer", aseguró, revelando que incluso fue encarada por desconocidos mientras compartía con seguidores.

Lejos de quedarse callada, también lanzó un mensaje directo a quienes la atacan: "Si tú vas a gritar algo de un auto, tú te bajas, te pones tus pantalones bien puestos y me lo dices a la cara", aunque insistió en su defensa: "Yo sé que no he lastimado a nadie".

El costo emocional ha sido evidente y, según relató, devastador. La influencer no escondió el impacto psicológico que le ha dejado esta ola de odio. "Ayer en la noche estuve llorando toda la noche, no les voy a mentir (...) Sé que las c..., pero no sé si es para vivir el tormento que estoy viviendo", lanzó Naya, completamente afectada.

Con el conflicto lejos de enfriarse, Naya ya decidió dar el siguiente paso y llevar su versión a la pantalla chica. "Voy a aceptar esta instancia (...) para contar como lo que he vivido por haber dicho algo", adelantó Naya Fácil.

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