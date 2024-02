Naya Fácil contra Julio César Rodríguez: insiste en que no se use su nombre real

La influencer nacional Naya Fácil, nuevamente hizo hincapié en que no se utilice su nombre real al referirse a ella, en el marco de la cobertura que el matinal “Contigo en la Mañana” de Chilevisión hizo al intento de encerrona que sufrió durante la mañana de este viernes.

La creadora de contenidos, compartió un tuit de una persona que veía el show de las mañanas, y le recriminó al animador Julio César Rodríguez, que siempre utilizaba el nombre completo de la Naya, a pesar que ella ha dicho que no quiere que lo sigan utilizando.

Por otra parte, notó que el conductor, no tiene ningún problema para nombrar a los cantantes urbanos con sus nombres artísticos: “Julio César repite conmigo, no es tan difícil no vomitable: NAYA – FÁCIL. Cada vez que puede Julio César: ‘Nayadeth Neculhueque, Nayadeth, Nayadeth’. Con el género urbano NO hace lo mismo. Marcianeke, AK-420, Pailita, Standly, etc. Ahí lo dice orgulloso”.

La influencer solo compartió el tuit, etiquetando al animador y recalcando: “Vuelvo a repetir Chilevisión, mi nombre es Naya Facil”.

CAMBIO DE APELLIDO



Pero, ¿Por qué Naya no quiere utilizar su nombre real?, hace un par de semanas, a través de su cuenta de instagra, Naya dijo que la persona que tiene ese apellido, la vulneró.

"Quiero pedir públicamente y con mucho respeto, que donde se hable de mí, se dirijan como mi nombre (Naya Fácil) no Nayadeth Neculhueque, lamentablemente de forma legal todavía no he podido cambiar mi apellido, apenas pueda lo haré", comenzó diciendo, a través de su red social.

“Pero he visto en mucha prensa que escriben Nayadeth Neculhueque, para mi es lamentable llevar el apellido de un abusador por eso comenzaré el trámite legal para poder cambiarlo, lo comento porque quizás no lo sabían y por eso lo aclaro públicamente yo soy Nayafacil no Nayadeth Neculhueque", expresó.





(Imagen: @nayafacil_official)

