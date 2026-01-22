Naya Fácil confirma que no fue invitada a la Gala de Viña 2026 y dispara contra la farándula: “Tengo dignidad”

Mientras recorría las zonas golpeadas por los incendios forestales en Biobío y Ñuble, coordinando ayuda y acciones solidarias, Naya Fácil volvió a encender la farándula con declaraciones que no dejaron indiferente a nadie.

En el programa Qué te lo digo le preguntaron derechamente por una posible invitación a la Gala del Festival de Viña del Mar 2026, y su respuesta fue tan directa como incendiaria.

Sin filtro y marcando distancia absoluta, la influencer sentenció: "No voy, tengo dignidad y cómo dices tú, eso era el año pasado, pero este año no me invitaron y ya no fue".

Pero Naya no se quedó ahí. Aprovechó el espacio para disparar contra varios rostros del espectáculo, cuestionando su falta de compromiso cuando el país enfrenta tragedias reales. "Prefiero quedarme con el cariño del pueblo, donde voy la gente me recibe bien y con eso estoy pagada. Yo no necesito desfilar donde van muchos famosos, que pasa este tipo de catástrofe y no son capaces de sacar unos pesitos de su bolsillo, teniéndolo, dejar unos gustitos de lado, una cartera de lado, una peluquería, una manicure, no son capaces de dejar eso", lanzó.

En la misma línea, la creadora de contenido dejó en evidencia un quiebre definitivo con esos espacios. "Me doy cuenta que yo no pertenezco a ese mundo, yo pertenezco a este mundo", afirmó, marcando una clara diferencia entre la farándula y su trabajo en terreno junto a las familias afectadas por los incendios.

Y no son solo palabras. En los últimos días, Naya Fácil ha instalado seis baños químicos en las zonas más dañadas, además de repartir alimentos y artículos de primera necesidad. Gestos que sus seguidores no han pasado por alto y que refuerzan su imagen de influencer cercana a la gente común.

PURANOTICIA