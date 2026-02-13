“Ella termina en el suelo”: José Antonio Neme revela impactantes detalles del quiebre entre Américo y Yamila Reyna

Nuevos antecedentes se presentaron sobre el quiebre entre Américo y Yamila Reyna, luego del comentado espectáculo del cantante en el Festival de Empedrado, en la Región del Maule. Fue José Antonio Neme quien, en el matinal Mucho Gusto, entregó un detallado relato de los hechos, asegurando que la información proviene del entorno cercano de la actriz.

“Se dice que... una fuente que no voy a decir, porque es una fuente buena, me dio el permiso para revelar esto”, comenzó señalando el animador, precisando que se trata de alguien “estrechamente vinculado” a la comediante.

Según el relato de Neme, la tensión habría comenzado durante el propio show. El cantante, afirmó, “va al baño varias veces durante el show, porque se sentía mal; infiero que era producto del alcohol”. En ese contexto, se habría producido un gesto que marcó un punto de inflexión: “Él tenía un vaso de bebida, ella se acerca al vaso, le toma el olor, se da cuenta que tiene alcohol y cambia ese vaso por agua. Cuando ella se da cuenta de eso, empieza a subir la irritabilidad de él”.

Tras la presentación, Américo se habría retirado al hotel, mientras Yamila permaneció cerrando el evento. Al llegar a la habitación, la actriz la encontró en condiciones “bien complicadas”, desordenada e incluso con posibles daños. “Ella se pone a ordenar y parece que lo despierta a él para saber si se iban durante la noche o si él quería dormir hasta el otro día”, relató Neme.

Ese momento habría detonado un fuerte altercado. “Ahí él se molesta muchísimo, me imagino que en un estado de confusión, de cansancio, de desgaste, y reacciona muy mal. Según el grupo que andaba con ella, sale al pasillo y comienza el relato que hace todo el mundo”, sostuvo el periodista.

En el pasillo del hotel se habría producido un encontrón con la maquilladora de Yamila, lo que motivó que el personal alertara al dueño del recinto. “El dueño del hotel, al parecer, habría tratado de no llamar a Carabineros para que esto no escalara, pero una persona del hotel hace una llamada anónima y viene una patrulla de Cauquenes, no de Empedrado”, añadió.

Tras el procedimiento policial, el equipo decidió regresar de madrugada a Santiago. Sin embargo, el viaje tampoco habría estado exento de tensión. Durante una detención en una estación de servicio, se habría producido un segundo episodio.

“Él venía durmiendo, lo despiertan para saber si quiere entrar al baño o comprar un café, y ahí él nuevamente reacciona mal, empieza a registrar los mensajes de Yamila y ahí salta el teléfono, parece que hubo golpes y ella termina en el suelo”, afirmó Neme en pantalla.

El conductor fue enfático al reflexionar sobre la gravedad del relato: “Si este relato —que nace del corazón del entorno de Yamila— es así, Américo tiene un problema de salud, encuentro yo”.

A raíz de estos hechos, Yamila Reyna habría presentado una denuncia formal contra el cantante el pasado miércoles en una comisaría de Vitacura, en Santiago. Aunque no se ha confirmado públicamente la figura legal bajo la cual se ingresó la acción, los antecedentes ya estarían en manos de las autoridades.

En el programa Plan Perfecto se informó además que el Centro de Medidas Cautelares de los Tribunales de Familia decretó la prohibición de acercamiento hacia la comediante, medida sustentada en los antecedentes entregados en la denuncia, donde se relatan episodios de presunta violencia física y psicológica, además de amenazas que habría recibido durante enero.

En medio del complejo escenario, Yamila decidió dirigirse a sus seguidores en redes sociales. En una historia de Instagram explicó que la separación respondió a la necesidad de priorizar su integridad física, mental y emocional, describiendo la decisión como un paso doloroso pero necesario para sanar y crecer.

Horas más tarde, durante la madrugada del 13 de febrero, volvió a compartir un mensaje íntimo: “Noche de insomnio. Y he leído cada mensaje que me han enviado; me han hecho una gran compañía esta noche”, escribió cerca de las 4:00 AM, reflejando el impacto emocional que ha tenido la situación.

PURANOTICIA