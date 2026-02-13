Amor olímpico: Trinidad de la Noi y Esteban Grimalt sellan su historia con un íntimo matrimonio civil

Este jueves, a solo dos días del Día de los Enamorados, Trinidad de la Noi y Esteban Grimalt contrajeron matrimonio civil en una ceremonia íntima, acompañados únicamente por familiares y amigos cercanos.

La noticia fue confirmada por los propios protagonistas a través de Instagram, donde la modelo publicó una tierna imagen junto a su esposo mostrando la libreta de matrimonio y la frase: “Grimalt-De la Noi”. La publicación rápidamente se llenó de felicitaciones de seguidores, amigos y figuras del espectáculo.

La pareja se comprometió en diciembre pasado, tras poco más de un año de relación. La romántica propuesta tuvo lugar en San Pedro de Atacama, donde el deportista sorprendió a la influencer con un exclusivo anillo. Aunque para algunos la boda llegó antes de lo esperado, Trinidad explicó recientemente las razones detrás de la decisión.

“Me van a preguntar por qué tan rápido, porque nos pusimos a organizar el matrimonio y queríamos sí o sí que estuviera rico el clima. Empezamos a ver octubre, noviembre, diciembre del 2026 y no había nada, estaba todo copado en el lugar que queríamos, con los proveedores que queríamos, DJ, banquetera, qué sé yo”, relató.

La modelo agregó que la planificación se volvió más compleja de lo previsto: “No encontramos ninguna fecha, lo primero que encontramos fue para abril del 2027… Y dije qué lata, esperar tanto rato y, aparte, abril también era una fecha complicada para Esteban porque es plena temporada de campeonatos fuera de Chile”.

Finalmente, optaron por adelantar sus planes y formalizar su relación en una ceremonia civil sencilla, pero cargada de significado.

La historia de amor entre ambos comenzó en 2023, poco después de que Trinidad enfrentara un divorcio tras radicarse en Nueva York. Su romance se hizo público en 2024, luego de coincidir en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, donde Grimalt fue uno de los protagonistas.

Desde entonces, la pareja se dejó ver en diversos eventos, como Lollapalooza Chile e incluso en los Juegos Olímpicos de París, consolidándose como una de las duplas más comentadas del espectáculo y el deporte nacional.

Hoy, con libreta en mano y una celebración íntima, Trinidad de la Noi y Esteban Grimalt comienzan oficialmente una nueva etapa juntos.

