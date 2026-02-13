Leo Rey arremete contra Alexítico y La Noche en plena celebración del Festival Capital

Una noche cargada de música y polémica se vivió este jueves, fue Leo Rey quien protagonizó uno de los momentos más comentados al lanzar directas y obscenas frases contra su excompañero Alexítico y su antigua banda, La Noche.

La jornada incluyó presentaciones de exponentes emergentes locales, la cumbia puertomontina de Cumbia E’ tu Madre, el reggaetón de Sinaka y el show de humor de Arturo Ruiz-Tagle. Sin embargo, el momento más recordado llegó cerca de las 20:00 horas, cuando Leo Rey subió al escenario.

El intérprete de “Quiero Ser Más Que Tu Amigo” repasó sus éxitos como solista y también canciones de su etapa en La Noche, incluyendo “Lástima”, su versión de “Estrechez de corazón” y “Mortal Kumbiat”. En medio de algunos problemas técnicos, comenzó a entonar “no se escucha, no se escucha”, provocando que el público respondiera con un grito espontáneo: “ándate a la chucha”.

Fue entonces cuando el cantante apuntó al cielo y lanzó: “Para ti Alexítico”, para luego rematar con un más explícito “chúpalo Alexítico”, justo antes de iniciar “Lástima”, uno de los clásicos de su exbanda.

La tensión no quedó ahí. Más tarde, alrededor de las 21:00 horas, volvió a aludir a su antigua agrupación al comentar desde el escenario que a esa hora él ya se iba a dormir porque ya no le gustaba “la noche”, en una clara ironía dirigida a su pasado musical.

El conflicto entre ambos artistas se arrastra desde la salida de Leo Rey de La Noche, cuando el cantante acusó a Alexis Morales —conocido artísticamente como Alexítico— de supuestos abusos económicos durante su permanencia en el grupo.

PURANOTICIA