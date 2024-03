Naya Fácil asegura que no está en condiciones psicológicas para entrar al reality “Ganar o Servir”

La influencer nacional Naya Fácil aseguró que ella no estaría en condiciones de entrar al reality show “Ganar o Servir” Canal 13, debido a diagnósticos psicológicos que le impedirían ser parte del elenco.

La mujer, que en las últimas horas sufrió la filtración de un video, donde se ve manteniendo relaciones sexuales con un hombre, utilizó este suceso, para explicar cómo ha estado su salud mental.

“Me da pena que por un video exhibido anoche se vea empañado todo por lo cual yo me he sacrificado este último tiempo en limpiar mi imagen. Quedé pa’ la cagá cuando vi que el video estaba en todas partes", empezó aseverando la influencer, a través de un video en instagram.

"No sé si este hue... lo hizo a propósito o si quería enviarlo a algún Whatsapp (…) Les pido disculpas por ese video, que sé que no querían ver y fue subido sin mi consentimiento”, aseguró tajantemente.

Tras esto, cuestionó su entrada al reality “Ganar o Servir”, abduciendo que su salud mental no está bien, y que encerrarse, le podría hacer mal.

“He estado viviendo sucesos que me han traumado bastante. Yo llevo más de una sesión en psicología y actualmente estoy con psicólogo y psiquiatra, después de que me pasó mi encerrona. Lo he pasado bastante mal”.

“El día de ayer yo recibí mi diagnóstico por profesionales...me encuentro muy mal psicológicamente. No me encuentro apta para participar, ni siquiera en un reality. Así de mal estoy. Estoy pidiendo ayuda”, terminó.

