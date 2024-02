Naya Fácil anuncia que se va de Chile: Se especula que sería por el nuevo reality de Canal 13

La influencer nacional Naya Fácil anunció, de manera repentina, que ha decidido irse del País, y a través de sus redes sociales, aseguró que esto: “no es una broma, es real”.

Todo empezó, cuando la generadora de contenidos abrió una caja de preguntas, a través de sus historias de instagram, contando que se iba del País, lo cual desconcertó a sus seguidores, e incluso, “Fácil” mostró un comentario que decía: “Nayita, ¿dónde te vas? Estoy súper metida, ¿de qué me perdí?”.

La influencer, inmediatamente, aclaró todo y aseguró que esto no es falso: “Bueno, te comento que yo me voy de Chile, esto no es broma, es real. Por eso estoy buscando una página web donde rifar mi auto y todo el tema”.

“Así que esa es la respuesta y por eso voy a hacer una despedida con todos mis conocidos”, concluyó.

Si bien no dio más detalles, desde hace varias semanas se ha especulado con el ingreso de Naya Fácil al nuevo reality de Canal 13, el cual comenzaría sus grabaciones en marzo y se realizaría en el mismo lugar de “Tierra Brava”, es decir, Perú, por lo que se cree que ese es el viaje al extranjero que haría la influencer.



