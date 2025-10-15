Natalia Valdebenito se sincera tras polémico show con dichos sobre la tragedia de El Teniente: “Me arrepentí de hacer daño”

Los últimos meses han sido un verdadero torbellino para Natalia Valdebenito. Recordemos que la comediante enfrentó una fuerte ola de críticas luego de que uno de sus comentarios en un show en vivo —relacionado con la tragedia ocurrida en la mina El Teniente— generara indignación en redes sociales y entre cercanos de las víctimas.

Lo que comenzó como una rutina de humor terminó convirtiéndose en un escándalo público: Valdebenito fue “funada” en redes, canceló varias presentaciones y quedó en el centro de una controversia que incluso derivó en acciones legales.

En conversación con Radio Bío-Bío, la humorista quiso aclarar su versión. “No fue un chiste, fue una referencia que hice sobre el tema, y entiendo que se malinterpretó”, explicó. Aun así, reconoció el impacto de sus palabras y expresó arrepentimiento: “Me arrepentí, y me arrepentí honestamente, de hacer daño”.

Luego, la humorista añadió: “Yo perdí a mi abuela, quien me crió, hace solo tres meses. Claramente, como que tengo el botoncito del dolor súper prendido, y yo creo que a veces el mismo dolor de uno te da la claridad para poder entender que tú te estás equivocando y que debes responder. Y por eso yo ese día subí un video ofreciendo disculpas y con toda honestidad”.

Además, confesó que después de la polémica, en sus shows notaba una incomodidad.

“Cuando estaba todo esto, así como más caliente, más hot, me tocó actuar, y evidentemente iba gente a observar lo que yo estaba haciendo, no a mirar el show para disfrutar, digo, con lupa”, agregó.

Finalmente, Valdebenito se sinceró y expresó: “Siento que soy más grande, más vieja y mejor después de un error, y puesta en la plaza pública, quemada en la plaza pública, básicamente. Y después que te pasa algo así, obviamente se te remueve todo”.

A pesar del difícil momento, Valdebenito aseguró que está enfocada en reconstruir su relación con el público y seguir adelante con su carrera, dejando atrás una de las polémicas más duras que ha enfrentado.

