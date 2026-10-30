Natalia Valdebenito le cierra la puerta al Festival de Viña 2027: "No me gustaría ir"

Volver al escenario de la Quinta Vergara no es una prioridad para Natalia Valdebenito. La comediante planteó reparos frente a una eventual participación en el Festival de Viña del Mar 2027 y dejó entrever que, incluso si surgiera una invitación, no necesariamente estaría dispuesta a aceptarla.

Sus declaraciones se conocieron durante una conversación con el canal cultural NTV, instancia en la que abordó las versiones que la mencionaban entre los posibles nombres para el humor del próximo certamen.

Valdebenito explicó que su trabajo como actriz determina la forma en que enfrenta este tipo de desafíos. Para ella, una presentación exige preparación y rigurosidad en aspectos como la expresión corporal, la voz y la construcción de los textos, por lo que no estaría dispuesta a asumir el desafío sin tener certezas sobre las condiciones en que se desarrollaría.

"Yo tendría que ir con todo muy seguro y sabiendo que todo va a salir bien, va a valer la pena y que todo va a estar bien en la interna", sostuvo.

A ese escenario se suma un antecedente concreto: la humorista aseguró que no recibió una invitación para la edición 2027, a diferencia de lo que, según relató, había ocurrido en años anteriores.

"La verdad es que yo creo que no. No va a ser posible, porque no me han invitado este año. Hay que dejarlo claro, todos los años me invitan, menos este", manifestó.

Si bien reconoció que todavía podría haber cambios, debido a que la programación del festival no está completamente definida, su postura fue más bien distante respecto de un eventual retorno. "Yo creo que no, que no me gustaría ir", agregó.

La artista también recordó que el principal desafío en Viña es conquistar a los asistentes, algo que, a su juicio, nunca está garantizado de antemano.

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