"Naná" de Masterchef reaparece en los medios y cuenta sobre su presente con 95 años

La querida y recordada "Naná" de Masterchef, Eliana Hernández, estuvo presente en una emotiva entrevista con el medio Página 7, donde habló sobre sus 95 años.

Eliana, recordó lo que fue su paso por el programa de cocina de Canal 13, asegurando que, de alguna forma, ayudó a empoderar a muchas personas de su generación.

“Con lo que hice, incentivé a todos los que tienen mi edad, porque no nos daban valor y ahora he visto publicidad que lleva gente de edad. Sirvió para levantar la vejez. Me conocen en todas partes. Me abrazan, me dicen ‘yo fui fan de usted”, expresó la mujer.

Asimismo, también se refirió a su salud, reconociendo que ha tenido problemas en el último tiempo. De todas formas, dejó en claro que se siente bien y quiere seguir activa.

"En este momento me encuentro bien, pese a que tuve malas noticias referentes a mi salud, pero no las voy a decir, porque no vale la pena", reveló.

"Últimamente, he visto médicos por necesidad. No voy a decir qué tengo, pero sufrí como una semana, la lloré, pero yo misma me lavo el cerebro con que no vale la pena a mi edad", agregó.

Tras no querer contar su enfermedad, Eliana también habló sobre sus deseos a cumplir.

"Toda la vida he tenido un sueño, que es ir a las poblaciones pobres y enseñar a hacer comidas con cosas que la gente bota. Hay cosas baratas y que son sustentables. Eso me gustaría hacer", sentenció.

PURANOTICIA