Myriam Hernández se sinceró y habló sobre su separación con Jorge Saint-Jean: "Basta, me quiero, me respeto"

La cantante y compositora nacional, Myriam Hernández, habló sobre su separación con Jorge Sant-Jean, después de 35 años de matrimonio.

También, habló de cómo pudo superar esta difícil etapa, y del consuelo que encontró en la música.

“No quiero hablar mucho de mi vida privada, pero me separé en noviembre del año pasado, y a pesar de vivir un dolor muy fuerte, no tengo rencores ni nada de eso”, expresó Myriam a un medio mexicano.

“Fue difícil volver a pararse y decir ‘¿cómo sigo?’, porque además era mi manager”, agregó la intérprete.

SE AFERRÓ A SU FE

Tal como reveló, tras su ruptura, la cantante lo primero que hizo fue aferrarse a su fe.

“Entregarle mi situación y mi problema a Dios, llorar todo lo que tenía que llorar, y luego decir: ‘Basta, me quiero, me respeto, me voy a levantar, voy a ser capaz’”.

Finalmente, destacó el rol fundamental de sus hijos.

“Tener ese gran respaldo de mis hijos maravillosos, de mi familia y de esa red de amigos que realmente están ahí”, cerró la compositora.

