Myriam Hernández rompe el silencio tras el fallecimiento de su padre: “Más que nunca te necesito”

La cantante vivió un duro golpe tras la muerte de su padre, Jaime Hernández, el pasado 30 de diciembre. Con un mensaje emotivo y fotos familiares.
Myriam Hernández enfrenta uno de los golpes más duros de su vida personal. El pasado 30 de diciembre, su padre, Jaime Hernández, perdió la batalla contra el cáncer, obligando a la cantante a suspender varios compromisos artísticos y sumirse en un profundo duelo.
Tras días de silencio absoluto, la intérprete volvió a sus redes sociales con un mensaje cargado de emoción, acompañado de un registro que recopilaba fotos familiares. "Hoy a casi dos semanas de tu partida, Papito, quiero expresarte, como siempre lo hice, todo mi infinito amor", escribió.
En sus palabras se percibe la intensidad de su dolor: "Más que nunca te extraño, más que nunca te necesito, más que nunca quiero tomar tu mano, verte y sentirte".
Hernández también reveló cómo logra sobrellevar la pérdida y encontrar fuerzas en medio del sufrimiento. "Solo me ayuda Dios, y la fuerza que me entregaste para contener a mi mamá", señaló, dejando entrever la carga emocional que ha tenido que soportar.
Con convicción, la cantante expresó su fe y la certeza de que su padre está en un lugar mejor: "No sé cómo es la vida eterna, solo sé que estás con Dios y sin ninguna duda, porque ahí te fuiste directo. Lo sé".
No faltaron las palabras de amor eterno hacia su padre: "Te tengo en mi corazón siempre. Te amo más allá de la vida y hasta la eternidad", reafirmando el vínculo inquebrantable que los unía.
Myriam también aprovechó para reconocer el cariño recibido durante estos días tan difíciles: "Quiero agradecer a todas las personas maravillosas que me han entregado su amor a través de llamados, WhatsApp, flores y mensajes. Los amo".
La publicación rápidamente se llenó de mensajes de apoyo de colegas y figuras públicas. Daniella Castillo le escribió: "Te acompaño en estos momentos, Myriam querida, y te abrazo a la distancia", mientras que Diana Bolocco agregó: "Te abrazo y te entiendo, amiga querida", mostrando la solidaridad del mundo del espectáculo ante su pérdida.
