Myriam Hernández regresa a Viña a celebrar 35 años de carrera: "Soy una agradecida de Dios y de la vida"

Myriam Hernández, una de las voces más queridas de la música chilena, se alista para un momento muy especial: celebrar sus 35 años de carrera en el Festival de Viña del Mar 2025. En una conferencia de prensa cargada de emoción, la cantante expresó su felicidad por todo lo logrado a lo largo de su trayectoria y el reconocimiento recibido por parte de su público.

Al hablar sobre cómo se está preparando para este evento tan esperado, la artista compartió que ha estado poniendo mucha atención en los detalles de su show. Este incluirá tanto los éxitos que han marcado su carrera como algunas de sus nuevas composiciones. "Quiero invitar a todos a que estén conmigo mañana en mi show. Va a ser una sorpresa", dijo con entusiasmo, revelando que ha estado trabajando junto a su equipo para ofrecer una experiencia visual y sonora inolvidable.

Sobre su carrera, reflexionó acerca de la importancia de estos 35 años de trabajo en la música. "Son 35 años de carrera y es un momento muy importante para mí", expresó, agradeciendo a la prensa y a sus seguidores en Latinoamérica por su continuo apoyo. También destacó su deseo de seguir llevando su música a diferentes países, como Venezuela, donde ha sido recibida con mucho cariño.

Miriam no solo se mostró agradecida por todo lo alcanzado, sino que también mencionó su admiración por las nuevas generaciones de artistas. "Me encanta convivir con las nuevas generaciones y me siento muy orgullosa de presentar esa noche", comentó, destacando a figuras como Karol G.

Por último, cerró la conferencia con un mensaje sincero de agradecimiento hacia su círculo cercano. "Soy una agradecida de Dios y de la vida", expresó.

PURANOTICIA