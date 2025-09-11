Municipalidad de Coquimbo cancela show de Jere Klein en La Pampilla tras ser vinculado a banda narco

La Municipalidad de Coquimbo informó este jueves la cancelación del concierto de Jere Klein, quien estaba contemplado como uno de los artistas destacados para las celebraciones de La Pampilla 2025.

La medida fue tomada luego de que el día lunes el domicilio del cantante, ubicado en Chicureo, fuera objeto de un allanamiento por parte del OS7 de Carabineros, en el contexto de una investigación por presuntos delitos vinculados una organización criminal con antecedentes vinculados al tráfico de drogas.

Sin embargo, Carabineros declaró al cantante urbano como "sujeto de interés", aunque Jeremías Tobar (19) está en Colombia, y aún no hay orden de detención en su contra.

Cabe mencionar que este martes, 14 de los 17 detenidos fueron formalizados y seis ingresaron a prisión preventiva, además dos quedaron con firma mensual y arraigo nacional.

El resto de los individuos capturados quedó detenido en tránsito, mientras la Corte de Apelaciones de Santiago resuelve las medidas cautelares.

Bajo esta misma línea, a través de un comunicado, la Municipalidad de Coquimbo informó "que se cancela la presentación del artista Jere Klein en la Pampilla 2025".

"La institución adopta esta decisión en resguardo de la realización de este importante evento y ante la incertidumbre de la situación que afecta al artista, que enfrenta una investigación policial, según han señalado algunos medios de comunicación", agregaron.

"La gestión municipal se promueve el arte y la cultura, en sus diferentes manifestaciones artísticas, incluyendo la música urbana donde diversos exponentes se han presentado en la fiesta más grande de Chile con gran éxito, por lo que es lamentable tener que adoptar esta decisión ante eventualidades externas que pueden afectar la realización del evento", cerraron.

