Multitudinaria despedida al actor Fernando Kliche en la Pérgola de las Flores

Una emotiva despedida recibió este domingo el actor Fernando Kliche durante el recorrido de la caravana que trasladó sus restos hasta el cementerio Parque del Recuerdo, en Huechuraba. Decenas de personas llegaron hasta la tradicional Pérgola de las Flores para rendirle un último homenaje y acompañar el paso del cortejo fúnebre.

El momento más simbólico de la jornada se vivió cuando pergoleros y floristas recibieron la carroza con una lluvia de pétalos de distintos colores, gesto que fue acompañado por aplausos y muestras de cariño de quienes se reunieron en el lugar.

Mientras el vehículo avanzaba lentamente por el sector, los bocinazos de la caravana y las expresiones de afecto de los asistentes marcaron el último recorrido del destacado intérprete por uno de los lugares más tradicionales de la capital.

Según Meganoticias, algunas personas incluso extendieron sus manos hacia el coche fúnebre como una forma de expresar su despedida y rendir homenaje al actor, quien falleció a los 71 años y dejó una extensa trayectoria en el teatro, el cine y la televisión chilena.

La detención en la Pérgola de las Flores se convirtió en uno de los instantes más emotivos del recorrido, antes de que la caravana continuara su trayecto hacia el cementerio Parque del Recuerdo, donde familiares y personas cercanas participaron de una ceremonia de carácter privado.

Durante la mañana, además, se realizó una misa íntima para despedir al actor, cuyo fallecimiento generó numerosas muestras de pesar en el mundo artístico y entre el público que siguió su carrera durante décadas.

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