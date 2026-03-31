Mujer irrumpe en vivo y lanza graves acusaciones contra Pamela Díaz: "Me pegó una patada de raj..."

En plena antesala de la final de Mundos Opuestos de Canal 13 —con el Estadio Nacional como escenario y todo el show listo—, un inesperado escándalo se robó la película y dejó a todos mirando con cara de “¿qué está pasando acá?”.

Una mujer identificada como Magaly irrumpió desde el público y, sin filtro alguno, se convirtió en el centro de la polémica al encarar directamente a Pamela Díaz, quien estaba en plena transmisión del especial de Hay Que Decirlo.

La mujer, visiblemente alterada, llegó hasta las barreras de contención y lanzó una dura acusación: aseguró haber sido despedida por la animadora tras trabajar como su asesora del hogar hace un año y medio. Y no se guardó nada.

"Pamela soy tu ex nana. Me pegaste una patada en la raj@. Acá estoy. ¿Por qué me botaste? Voltea a mirarme cara a cara", gritó Magaly, desatando el caos en el lugar.

Pero la historia no terminó ahí. En conversación con Duplos, la mujer soltó una serie de declaraciones que prometen seguir dando que hablar.

"Me botó. Me despidió como nana. Fui su nana hace año y medio. Me pegó una patada de raj... Les tengo mucho cahuín. Que se cuide. Yo dije que si entraba a Vecinos al Límite iba a contar todos los cahuines de ella. Tuvieron miedo porque no me contrataron. Ahí lo iba a contar, pero tuvieron miedo y no me volvieron a llamar. Hasta la tercera etapa. Me hicieron una entrevista, hablaron 25 minutos conmigo, me dijeron que me iban a llamar y nunca me llamaron hasta ahora. Estoy esperando. Llamaron a otros. Ese reality se va a ir en picada en rating, porque ese reality me necesita a mi. La gente espera que yo abra la boca, que cuente, que diga todo lo de La Fiera. Si no me contratan...se lo pierden...estoy cobrando barato", disparó la mujer.

El registro rápidamente se viralizó en redes sociales y, como era de esperarse, las reacciones no tardaron en llegar.

"Nunca la había visto", señaló Trinidad Neira, hija de Pamela Díaz, marcando distancia total con la denunciante.

Mientras que La Fiera optó por tomárselo con ironía: "Asumo que es humor jajajá porque no la conozco".

Debido a esta situación, quedó instalada la duda en el mundo de la farándula sobre este acontecimiento, ¿quién realmente está diciendo la verdad? ¿Pamela o la mujer que apareció de la nada?.

PURANOTICIA